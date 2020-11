Santé – Vrai ou faux? Dix idées reçues sur le cancer du sein Trois spécialistes genevois des tumeurs démêlent l’info de l’intox, afin d’aider les femmes à y voir plus clair. Lorraine Fasler, Cécile Denayrouse

Chaque année en Suisse, on dénombre environ 6200 nouveaux cas de cancer du sein chez la femme. GETTY IMAGES

Première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde et en Suisse, le cancer du sein est loin d’être anodin. À Genève, en moyenne 400 femmes et trois hommes apprennent chaque année qu’ils et elles souffrent d’une tumeur au sein, selon les plus récentes données du registre genevois des tumeurs (2012-2015). Entre sa naissance et ses 75 ans, une Genevoise a 11,2% de risque de développer un cancer du sein. Le taux de survie dans les cinq ans après le diagnostic se situe toutefois autour de 80%. De nombreuses idées reçues entourent toujours cette pathologie.