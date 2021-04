Poissons d’avril – Vraies intox ou fausses infos? Comme chaque année à l’occasion du premier avril, les fake news ont déferlé à travers le canton. Florilège vaudois non exhaustif. Catherine Cochard

À l’écurie des Monod, à Mollens, Dakotha cultive la distinction. Catherine Cochard

À l’heure de la fake news rampante, peut-on encore inventer une fausse information, au nom de la tradition du 1er avril? Chez «24 heures», on a choisi de traiter d’un sujet suffisamment étonnant et méconnu du grand public: le cheval à moustache. Oui, oui, ça existe bel et bien, et l’info se vérifie assez aisément sur le Net. Or, plusieurs médias ont pensé qu’il s’agissait d’une info bidonnée.

En voilà un spécimen qui rend un bel hommage au chanteur Terence Trent D’Arby. DR On a retrouvé le papet de Jean de Florette. DR Le Père Fouras juste avant de retourner chez le coiffeur à la fin du confinement. DR 1 / 5

Autre info authentique que certains ont prise pour un poisson d’avril, celle du Montreux Jazz Festival qui, pour maintenir son édition 2021, installera notamment une nouvelle scène sur le lac et le public en plein air, pour mieux coller aux recommandations sanitaires.

Du côté des vraies intox, le PLR Vaud a publié sur Facebook sa décision d’abandonner «les traditionnels bleu royal et blanc au profit du vert et d’un trèfle». Ceci pour «se démarquer sur l’échiquier politique et montrer ses préoccupations à la cause climatique».

Du côté de Vers-L’Église, le Musée des Ormonts ordonne la vidange du lac de l’Hongrin et explique qu’elle «a obtenu des Forces motrices Hongrin-Léman SA qui exploite l’ouvrage la vidange du lac de rétention» et qu’ainsi des ruines ont refait surface. L’institution promet encore que «des visites des trois vieux moulins seront possibles ces prochaines semaines».

Du côté des médias, lematin.ch entend contrer l’arrivée du «Blick» et de «Watson» sur ses terres avec une version alémanique, dasMorgen.ch.

Les TL annoncent quant à eux la mise en place immédiate de poignées pour gauchers.

La brigade des stups de la police vaudoise présente sa nouvelle recrue, le bien nommé Bugsy, fraîchement formé. Tremblez, dealers!

L’EPFL développe très sérieusement une prétendue enquête selon laquelle «le béton armé a été développé à Lausanne par la fille cachée de Gustave Eiffel, première étudiante de l’EPFL» qui – photo d’archive à l’appui – aurait obtenu son diplôme déguisée en homme.

«L’Echo du Gros-de-Vaud» accroche en une de son édition du jour l’image de synthèse de la future «tour de onze étages en projet sur la place de la Gare» à Echallens. «Une fuite aurait révélé que la Municipalité planche sur un troisième grand projet.» Un projet qui, comme l’explique le syndic Jean-Paul Nicoulin, «résoudrait une bonne partie des problèmes rencontrés à cet endroit».

Du côté de la Riviera, les transports publics annoncent l’ouverture future d’une ligne subaquatique qui reliera Vevey à Villeneuve avec arrêts aux embarcadères de La Tour-de-Peilz, Clarens et Montreux.

La Feuille d’avis de la Vallée de Joux explique que vu le bilan positif des restrictions imposées cet hiver au Mollendruz et au Marchairuz, cette stratégie sera reconduite cet été. La photo qui illustre le sujet montre un agent, bière à la main, indiquer le chemin à des automobilistes…

Enfin, du côté de Payerne, la page Facebook des Brandons se réjouit du «cortège pédestre géant le long de la route de Berne» organisé par «ce Comité De Malades qu’est le CDM»…

