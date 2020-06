Une étude passe la ville au crible – Vu du Danemark, l’espace public lausannois peut mieux faire Points de vue majestueux mais pas valorisés, itinéraires mal signalés, bancs qui jouxtent des poubelles... Lausanne peut améliorer la qualité de ses espaces publics sans trop d’efforts, juge le bureau Gehl. Cindy Mendicino , Romaric Haddou

Moyennement accueillant, le haut de la Mercerie sera prochainement réaménagé. Florian Cella/24Heures

Qualité de vie, convivialité, vivre ensemble… Les politiques publiques sont désormais remplies d’objectifs de ce type. Florence Germond, municipale lausannoise responsable des routes et de la mobilité mais aussi des places de jeu, n’y échappe pas. Elle a commandé une étude à 150’000 francs au célèbre bureau danois d’urbanisme Gehl. Le site internet des spécialistes annonce la couleur: «Nous travaillons sur la construction d’un environnement qui se connecte à la qualité de vie des gens.» Leur rapport, focalisé sur les espaces publics du centre-ville, a été rendu juste avant la pandémie de COVID-19. Et voici les éléments les plus sujets à la critique danoise.