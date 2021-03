Élections dans le Gros-de-Vaud – «Vu l’urgence climatique, on devait aussi tenter notre chance à la Municipalité» Adepte de l’écologie intégrale et de la démocratie participative, mais quasi néophyte en politique, Céline Müller intégrera la Municipalité d’Échallens le 1er juillet prochain. Comment compte-t-elle y travailler? Sylvain Muller

Portrait de la nouvelle municipale d'Echallens Céline Müller Florian Cella/24Heures

Dimanche, les citoyennes et citoyens d’Échallens ont confié le 5e et dernier siège disponible à la Municipalité à Céline Müller. Cette enfant du village est maman de deux enfants, éducatrice sociale de métier et présidente du groupe permaculture du bourg. Quasi néophyte en politique, elle est partisane de la démocratie participative et de l’écologie intégrale. C’est pourquoi elle a créé avec son mari et un couple d’amis en novembre dernier le mouvement Écologie & Citoyenneté, dont elle porte les couleurs. Comment compte-t-elle travailler au sein de l’Exécutif? Interview.