Au centre de l’agglomération, un bâtiment central régulièrement transformé entre La Tène moyenne et finale. Sa taille et le matériel retrouvé (vaisselle de table, jetons, restes osseux humains et animaux) laissent penser à un lieu de réception et de rassemblement. Pourquoi pas sous l’enseigne d’un canidé?



Dessin D. Burdet (UNIL), Photo Archeodunum SA (B. Julita, A. Pignolet, C. Cantin)