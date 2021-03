Or bleu en question – Vully-les-Lacs casse sa tirelire pour son réseau d’eau Pour rationaliser son réseau d’eau potable et de défense incendie, la Commune investira 9,34 millions de francs. Sébastien Galliker

L’investissement permettra de rationaliser la gestion de l’eau sur la partie ouest de Vully-les-Lacs. Ici, l’ombre de l’ancien château d’eau de Montmagny, haut de 42 mètres, atteignable par un escalier hélicoïdal de 172 marches. JEAN-PAUL GUINNARD

Construction d’un nouveau réservoir de 1200 m³, dont 400 pour la réserve incendie, dans le bois de Charmontel à 584 mètres d’altitude, réalisation ou entretien de stations de pompage à Constantine et à Chabrey et de chambres à Villars-le-Grand et à Constantine, réfection du réseau de conduites, assainissement des captages ou encore télégestion de tout le réseau. Mardi, le Conseil communal de Vully-les-Lacs s’est penché sur le plus important crédit de la législature de la commune fusionnée. L’investissement de 9,34 millions de francs sollicité pour moderniser le réseau d’eau a finalement été largement validé (deux non, six abstentions).

«Le principe est de regrouper les fonctions de stockage et de mise en pression du réseau en un seul et unique réservoir, situé dans le bois de Charmontel», expliquait l’Exécutif dans son préavis. Le dossier permettra aussi d’améliorer la situation des réserves incendie, même si la pression restera modeste dans le village de Montmagny. Tout en utilisant quelque 70’000 m³ d’eau de source annuellement, la commune reste connectée au réseau régional de pompage au lac de l’ABV, si besoin.

Prix de l’eau

S’il a largement passé la rampe, le dossier n’a pas manqué de susciter diverses questions, notamment suite au rapport positif de la Commission des finances. Celle-ci relevait qu’un montant de 6 millions était encore estimé pour mettre à jour le réseau d’eau de la partie est de la commune. «Le prix du mètre cube d’eau à 1 fr. 20, c’est probablement fini, et on peut penser que cela va passer à 2 fr.», s’est exprimé René Fluri. Fabrice Wuillemin a renchéri: l’élu regrette l’absence de vision sur ce futur prix de l’eau et préconise le refus du dossier.

Qu’arrivera-t-il en cas de souci sur la conduite, avec la centralisation des moyens? Et la gestion du réseau communal est-elle déléguée à l’ABV voisine? Autant de questions qui ont aussi été soulevées. L’ingénieur en charge du dossier a rassuré les 41 conseillers: les réseaux sont interconnectés, mais les ressources communales sont utilisées en priorité.

Planifiés pour deux ans, les travaux devraient débuter dès la fin de l’été 2021, les défrichements prévus nécessitant d’attendre la fin de la période de végétation. Le permis de construire a été délivré en juillet 2020. Le chantier bénéficiera d’une subvention de l’ECA (1,46 million) et d’une aide de l’ABV (133’500 fr.).