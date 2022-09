Conseil communal – Vully-les-Lacs voit double pour ses salles communales À côté de la salle communale de Salavaux, une halle double de gymnastique devrait voir le jour. Coût estimé: 16 millions. Sébastien Galliker

Semi-enterrée, la future halle double de gymnastique de Salavaux prendra place à côté de la salle polyvalente actuelle, à proximité du collège. SÉBASTIEN GALLIKER

Une halle double de gymnastique semi-enterrée, à côté de la salle communale de Salavaux, en direction de la Broye, et un bâtiment de type sas pour faire le lien entre les deux. Tel est le projet que le Conseil communal de Vully-les-Lacs a retenu, mardi, suivant ainsi l’option choisie par la Municipalité. Une année après avoir validé un crédit d’étude de 330’000 francs en vue de l’agrandissement du collège voisin, le Législatif a débloqué, à l’unanimité, 600’000 francs pour les analyses en vue de la construction des salles.

«Il s’agit d’un dossier très important pour les 20 ou 30 prochaines années de la commune, en matière sportive, mais aussi dans l’offre culturelle» Michel Verdon, syndic de Vully-les-Lacs

«Il s’agit d’un dossier très important pour les 20 ou 30 prochaines années de la commune, en matière sportive, mais aussi dans l’offre culturelle», se réjouit le syndic Michel Verdon. Parmi les cinq options étudiées par la Municipalité, celle retenue permet le maintien de la salle actuelle pendant la construction de la halle double, ainsi qu’une vocation de lieu de spectacle de 350 places. Quant au nouveau temple sportif, son impact visuel et en occupation du sol restera léger. Enfin, un large espace restera à disposition des écoliers pour leur récréation.

Une UAPE de 120 places

Bâtie il y a 26 ans, la salle polyvalente actuelle avait à l’époque coûté 5 millions. Le projet de halle de gymnastique est chiffré à 16 millions. «12 millions pour la halle de gymnastique, 3 millions pour l’assainissement et la réaffectation de la salle polyvalente et 1 million pour le raccordement des deux bâtiments», a détaillé la Commission des finances. Quant à celle des bâtisses, elle a proposé d’étudier un agrandissement du foyer et l’aménagement d’une arrière-scène.

D’ici avril 2026 si tout va bien, la halle polyvalente actuelle pourra aussi être utilisée comme unité d’accueil pour écoliers (UAPE) de 120 places, soit davantage que ce qui est demandé par l’association scolaire. Quant aux nouvelles salles de sport, elles pourraient entrer en service en 2025 déjà.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.