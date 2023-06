Promotion du vin Vaudois – Waadtländer Weine Le plan de relance cantonal contient un volet promotion. Cécile Collet

Le local pop-up Turm Areal PopUp à Winterthour sert des vins vaudois jusqu’au 25 juin. OVV

Le sujet revient comme la neige après les vendanges: les vins vaudois doivent reconquérir des parts de marché, et en priorité en Suisse alémanique. L’Office de vins vaudois (OVV), chargé du volet promotion du plan de relance cantonal lancé en début de législature, vient d’en poser la première pierre à Winterthour.

Un premier partenariat vient en effet d’être inauguré avec le Turm Areal PopUp (Theaterstrasse 17). Du 18 mai au 25 juin, cette collaboration offre une opportunité unique de déguster une sélection de plusieurs vins vaudois. Diverses actions sont prévues pour engager directement le consommateur final, dont une grande dégustation et la distribution de bons pour le portail de vente en ligne vaudvins.ch.

L’OVV a élaboré une approche basée sur des collaborations stratégiques avec des distributeurs, des revendeurs et des institutions publiques. Ses ambitions: favoriser l’accessibilité des vins vaudois auprès des consommateurs suisses alémaniques en simplifiant les circuits de distribution; valoriser l’originalité et l’excellence des vins vaudois dans des lieux tendances, en soulignant leur caractère innovant et leur qualité; coordonner des événements en collaboration avec des institutions publiques, afin d’accroître leur notoriété.

«Notre objectif à travers ces initiatives pilotes est de tester des approches novatrices, de collecter des retours d’information significatifs sur le terrain et de partager ces apprentissages précieux avec l’ensemble des vignerons et vigneronnes vaudois», indique Benjamin Gehrig, directeur de l’OVV.

