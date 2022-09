Développement économique – Wago compte investir plus de 30 millions à Domdidier Leader de la production de connecteurs électriques, la société allemande va doper ses activités broyardes dans un nouveau site. Sébastien Galliker

À deux pas du site de production actuel de Domdidier (en arrière-plan), Wago envisage la construction d’un nouveau site de 11’000 m 2 . DR

L’annonce était attendue depuis que l’État de Fribourg avait renoncé à l’achat d’une parcelle dans la zone industrielle de Domdidier pour y privilégier la création de nouveaux emplois potentiels par le biais de la société Wago Contact SA. Après la pandémie de Covid, la filiale broyarde de la multinationale allemande a annoncé, mardi, sa volonté d’étendre ses capacités de production. L’entreprise s’apprête à débourser quelque «30 millions de francs suisses pour son nouveau département d’injection, qui devrait entrer en service fin 2024».

«L’usine envisagée sera fortement automatisée, mais il y aura des opérateurs, logisticiens ou automaticiens derrière ces machines.» Frédéric Riva, directeur de Wago Contact à Domdidier

Les produits du fabricant, dont le siège se trouve à Minden en Allemagne, connaissent une forte demande. Chaque année, l’usine dideraine, qui emploie quelque 500 collaborateurs, ce qui en fait l’un des principaux employeurs de la région intercantonale, produit 1,3 milliard de connecteurs électriques. Devant s’étendre sur une surface de 11’000 m², la construction prévue devrait permettre de presque doubler les aires de production actuelles.

De 40 à 55 places d’apprentissage

Combien d’emplois seront-ils créés par l’intermédiaire de cet agrandissement? Wago n’y répond pas pour des questions notamment de concurrence industrielle. «L’usine envisagée sera fortement automatisée, mais il y aura des opérateurs, logisticiens ou automaticiens derrière ces machines», assure le directeur, Frédéric Riva.

«On les forme pour leur offrir du travail par la suite.» Frédéric Riva

D’ailleurs, pour faire face à un lancinant manque de main-d’œuvre qualifiée, la société a déjà augmenté son nombre de places d’apprentissages. «En moyenne, nous formions 40 jeunes annuellement par le passé. Nous sommes passés à 55 dès cet été. On les forme pour leur offrir du travail par la suite», commente fièrement celui qui a commencé son parcours par un apprentissage. L’entité forme aussi des mécaniciens, employés de commerce, agents d’exploitation ou agents techniques des matières synthétiques.

Malgré le franc fort et un coût de la main-d’œuvre élevé, Frédéric Riva se dit fier que Wago ait choisi d’investir en Suisse. «Ces difficultés sont compensées par un système politique stable et la présence de nombreuses compétences.»

Selon le calendrier actuel, le début des travaux est prévu au printemps 2023 avec une mise à l’enquête dès cet automne. La future usine se veut la plus propre possible. Une installation photovoltaïque de 7000 m² en toiture permettra de l’alimenter en électricité. Ses compresseurs d’air comprimé et machines d’injection seront de dernière génération et les déchets générés pendant la production seront recyclés sur place et réinjectés dans le circuit.

