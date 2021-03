10e saison et toujours vivante – «Walking Dead», des morts en pleine forme Stoppée par la pandémie, érodée par les audiences, la série fait un retour en fanfare. Alice Randegger

Maggie (Laura Cohan) face à une horde de rôdeurs. Devinez qui va avoir le dessus? AMC

On la croyait moribonde, à l’agonie, essoufflée, essorée par dix ans de box-office, victime de son propre déclin, conséquence d’un succès sans partage. Pire, on pensait que le Covid avait eu raison d’elle et avait même abandonné les morts-vivants en chemin, les laissant à un funeste sort, déchirés entre différentes tribus qui s’entre-tuaient. Et puis non! On s’est trompés. Sur toute la ligne.

«The Walking Dead», puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a peut-être été stoppée abruptement il y a un an au cœur d’une saison 10 sans conclusion. Tournage arrêté, diffusion suspendue, avenir compromis. Mais elle n’a pas dit son dernier mot. Et revient plus conquérante que jamais, s’offrant même la bagatelle de plusieurs «spin-off» qui vont occuper les fans durant de longs mois, et même au-delà de cette année. La chaîne AMC a annoncé avec fracas que la fin de la saison 10, celle qui avait laissé tout le monde en suspens, serait diffusée dès le 28 février, avant d’être reprise sur OCS (notamment pour les pays francophones) le lendemain.