CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Warm Up by Estivale Open Air 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour la soirée du samedi 31 juillet 2021 du Warm Up by Estivale Open Air.

Warm Up by Estival Open Air DR

La tête d’affiche de la soirée reste une SURPRISE! Et, les artistes de la scène Gustave seront à nouveau présents pour enflammer la deuxième scène avant de laisser la place à Forest Pooky. Ce français sillonne les routes du monde depuis 20 ans ces concerts transformant une simple représentation musicale en un moment chaleureux digne d’une soirée entre amis. Le DJ The JB clôturera la soirée en faisant danser tout le public avec les plus grands tubes mythiques.

