Ballon abattu – Washington ajoute six entreprises chinoises à sa liste noire LEs autorités américaines ont annoncé, vendredi, avoir ajouté six entreprises chinoises sur leur liste noire, leur interdisant l’accès aux technologies et biens américains sans autorisation.

Le sous-secrétaire au Commerce pour l’industrie et la sécurité, Alan Estevez. Getty Images via AFP

Les États-Unis ont ajouté vendredi six entreprises chinoises à leur liste noire, après la destruction d’un ballon chinois survolant les États-Unis et équipé d’outils d’espionnage, leur interdisant l’accès aux technologies et biens américains sans autorisation.

«L’utilisation par la Chine de ballons à haute altitude viole notre souveraineté et menace la sécurité nationale des États-Unis», a déclaré le sous-secrétaire au Commerce pour l’industrie et la sécurité, Alan Estevez, cité dans le communiqué du département du Commerce. Washington avait abattu samedi au large de sa côte Atlantique un ballon qui avait survolé des sites militaires sensibles.

Une visite en Chine repoussée

Pékin avait assuré qu’il s’agissait d’un aéronef «civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques». Des images capturées par des avions militaires américains montrent cependant qu’il était bien équipé d’outils d’espionnage. Cet accrochage diplomatique avait mené le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken à repousser une rare visite en Chine.

La liste noire américaine sur laquelle ont été placées ces six entreprises chinoises «est un outil puissant pour identifier et bloquer les acteurs qui cherchent à utiliser leur accès aux marchés mondiaux pour nuire et menacer la sécurité nationale américaine», a déclaré le secrétaire adjoint au Commerce, Don Graves.

«Nous n’hésiterons pas à utiliser (cette) liste et nos autres outils de réglementation et d’application pour protéger la sécurité nationale des États-Unis», a-t-il assuré. Les États-Unis, sur l’ordre de Joe Biden, ont abattu vendredi un «objet volant à haute altitude» au-dessus de l’Alaska, a indiqué un porte-parole de la Maison-Blanche, sans donner de détails sur sa nature ou sa provenance.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.