Affaire Khashoggi – Washington appelle à «démanteler» l’unité d’élite saoudienne Les États-Unis appellent Ryad à «démanteler» l’unité d’élite saoudienne proche du prince héritier, responsable du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Washington appelle Ryad à «démanteler» l’unité responsable du meurtre de Jamal Khashoggi. AFP

Les États-Unis ont appelé lundi l’Arabie saoudite à «démanteler» l’unité d’élite saoudienne proche du prince héritier, déjà sanctionnée, pour son rôle dans l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

«Nous exhortons l’Arabie saoudite à démanteler ce groupe et à adopter des réformes institutionnelles systémiques ainsi que des mécanismes de contrôle pour faire en sorte que les activités et opérations contre les dissidents cessent, et cessent totalement», a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse.

Dans un rapport déclassifié du renseignement américain publié vendredi, les États-Unis accusent le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane d’avoir «validé» l’assassinat du journaliste saoudien en 2018.

Mais ils n’ont pas sanctionné le jeune dirigeant pour éviter une rupture dans les relations avec Ryad.

Sanctions

Washington a en revanche pris des sanctions contre des proches du prince et contre la Force d’intervention rapide, une unité d’élite chargée de sa protection, accusée d’être largement impliquée dans le meurtre.

Face aux critiques pour l’absence de mesures punitives visant Mohammed ben Salmane, l’administration de Joe Biden a assuré vouloir «recalibrer» les relations avec l’Arabie saoudite pour éviter qu’un tel meurtre puisse se reproduire.

Ned Price a aussi appelé les autorités saoudiennes à aller plus loin sur les droits humains.

«Nous exhortons l’Arabie saoudite à prendre des mesures supplémentaires pour lever l’interdiction de voyage» qui cloue sur place des militants récemment libérés, a-t-il dit.

AFPE