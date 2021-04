Défense aérienne – Washington défend la réputation de ses avions de combat L’administration Biden assure que la Suisse gardera la propriété des données si elle choisit l’un des deux jets américains en lice dans l’appel d’offres Air 2030. Jean-Cosme Delaloye , New York

Un avion F-35 développé par Lockheed Martin durant une évaluation à Payerne, le 7 juin 2019. KEYSTONE

La réponse américaine à la récente visite à Berne de la ministre française des Armées Florence Parly pour promouvoir l’avion de combat Rafale n’a pas tardé. Deux hauts fonctionnaires du Département d’État américain ont lancé mercredi depuis Washington le sprint final de l’administration Biden pour tenter de convaincre la Confédération de continuer à acheter américain pour remplacer sa flotte de F/A-18.

Quatre appareils sont en lice dans le cadre de l’appel d’offres helvétique Air 2030: le Rafale du constructeur français Dassault, l’Eurofighter du consortium européen Airbus, ainsi que le F/A-18 Super Hornet et le F-35 des avionneurs américains Boeing et Lockheed Martin. Leur évaluation technique s’est récemment conclue. Et la bataille pour tenter d’influencer le Conseil fédéral avant que celui-ci n’octroie cet été un contrat de 6 milliards de francs s’est déplacée sur le terrain politique.