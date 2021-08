Avancée des talibans en Afghanistan - Washington et Londres vont envoyer des militaires à Kaboul

Menace de l’UE Afficher plus

L’Union européenne a menacé jeudi les talibans d’un «isolement» international s’ils s’emparaient du pouvoir «par la force» en Afghanistan, les appelant à reprendre des discussions «substantielles» avec Kaboul et réclamant l’arrêt «immédiat» des violences.

«S’ils prennent le pouvoir par la force et rétablissent un émirat islamique, les talibans ne seront pas reconnus (comme une autorité légitime), ils subiront l’isolement, un manque de soutien international et la perspective d’un conflit continu et d’une instabilité prolongée en Afghanistan», a prévenu Josep Borrell, chef de la diplomatie de l’UE, dans un communiqué.