Le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, mercredi et jeudi à Vienne, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué jeudi. Les deux hauts responsables ont eu des «discussions franches, substantielles et constructives», a assuré l’exécutif américain, tandis que l’agence officielle Chine nouvelle a évoqué des échanges visant à «lever les obstacles» actuels dans les relations sino-américaines.

L’entretien signale une certaine détente entre les deux superpuissances, brouillées depuis l’affaire du ballon chinois en février, et qui se livrent une compétition acharnée, qu’elle soit diplomatique, militaire, technologique ou économique. «Cet incident malheureux a conduit à une certaine pause» dans les contacts, a pudiquement commenté jeudi une haute responsable de la Maison-Blanche, indiquant que Washington cherchait à «rétablir des canaux de communication ordinaires».

En février, les tensions déjà vives entre Chine et États-Unis étaient montées d’un cran à cause du survol du territoire américain par un ballon chinois, qui avait été abattu. Washington avait dénoncé une opération d’espionnage, ce que Pékin a démenti. «Nous ne voulons pas que cela se produise à nouveau», a dit la haute reponsable américaine, qui n’a pas voulu être nommée, en précisant que les États-Unis voulaient «aller de l’avant désormais».

Jake Sullivan et Wang Yi ont abordé, selon la Maison-Blanche, autant «la guerre de la Russie contre l’Ukraine» que les questions liées au détroit de Taïwan, autant dire les deux sujets les plus sensibles dans la relation bilatérale.

Washington a plusieurs fois mis en garde la Chine contre toute assistance militaire à la Russie. Les États-Unis s’inquiètent par ailleurs au sujet de Taïwan, territoire que la Chine revendique, et surveillent de près les manœuvres de Pékin dans la région. «Wang Yi a clairement exposé la position solennelle de la Chine sur la question de Taïwan», a fait savoir de son côté Chine nouvelle.

«Du progrès»

La rencontre en Autriche va relancer les spéculations sur un prochain entretien entre Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Interrogé mercredi à ce sujet, le président américain a lancé: «Il y a du progrès. Cela va marcher.»

La haute responsable de la Maison-Blanche ne s’est pas avancée sur un calendrier potentiel, pas plus qu’elle n’a donné de date pour une visite à Pékin du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Ce dernier avait prévu de s’y rendre en février mais avait annulé à la dernière minute en raison de l’affaire du ballon chinois.

Joe Biden et Xi Jinping s’étaient parlé pour la dernière fois en marge du G20 en Indonésie, en novembre 2022. Joe Biden répète qu’il ne fera aucun cadeau à la Chine dans la compétition entre les deux superpuissances, mais qu’il fera tout pour que la rivalité ne dégénère pas en conflit.

Les États-Unis cherchent à coopérer là où c’est possible avec le géant asiatique, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique et contre le trafic d’opioïdes de synthèse.

Dans un discours le 27 avril, Jake Sullivan avait esquissé les grandes lignes de la stratégie américaine en matière de souveraineté économique et d’ambition industrielle, et mentionné plus spécifiquement Pékin. Reprenant une formule de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il avait assuré que les États-Unis ne cherchaient pas à se «couper» («decoupling») complètement de la Chine, mais à réduire les risques («de-risking») et à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement.

«Il faut être deux pour gérer notre compétition de manière responsable. Il faut un certain niveau de maturité stratégique pour reconnaître que nous avons besoin de garder nos lignes de communication ouvertes même lorsque nous rivalisons», avait déclaré le principal conseiller de Joe Biden en matière diplomatique et sécuritaire.

