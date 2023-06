Défense – Washington juge «regrettable» que Pékin ait décliné une rencontre La décision de Pékin de décliner l’invitation lancée par les États-Unis d’une rencontre cette semaine à Singapour est «regrettable», a jugé jeudi le secrétaire américain à la Défense.

Lloyd Austin à Tokyo le 1er juin 2023. AFP

Washington avait invité le ministre chinois de la Défense Li Shangfu à s’entretenir avec Lloyd Austin à Tokyo en marge de la conférence Shangri-La Dialogue sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique. Lors de l’édition précédente, en juin 2022, il avait rencontré le prédécesseur de Li Shangfu, Wei Fenghe.

Mais Pékin a décliné la proposition, selon le Pentagone, mais sans confirmer officiellement ce refus. «Les États-Unis savent clairement pourquoi il y a actuellement des difficultés dans la communication militaire», a simplement commenté une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Je pense que c’est regrettable», a déclaré Lloyd Austin devant des journalistes depuis la capitale japonaise. «Vous m’avez entendu parler à plusieurs reprises de l’importance pour les pays dotés de capacités importantes de pouvoir se parler afin de gérer les crises et d’éviter que la situation ne devienne inutilement incontrôlable», a-t-il souligné, ajoutant que les récentes «interceptions provocatrices de nos avions et de ceux de nos alliés» par la Chine étaient «très préoccupantes». «Nous espérons qu’ils modifieront leur manière d’agir, mais comme ils ne l’ont pas encore fait, je crains qu’à un moment donné, un incident ne devienne très, très rapidement incontrôlable», a-t-il ajouté.

L’armée américaine a affirmé mardi qu’un avion de chasse chinois avait effectué une «manœuvre inutilement agressive» à proximité d’un appareil de reconnaissance américain qui survolait la mer de Chine méridionale la semaine dernière.

«Provocation»

Mais l’armée chinoise a déclaré mercredi que l’avion américain avait «pénétré» dans une zone d’entraînement militaire et accusé Washington de «provocation», estimant que l’envoi de navires et d’avions pour «effectuer une surveillance étroite de la Chine nuit gravement à la souveraineté et à la sécurité nationales» de Pékin.

Lloyd Austin et d’autres responsables américains s’efforcent de renforcer les alliances et partenariats en Asie afin de contrer l’attitude de plus en plus affirmée de Pékin, mais de timides signes indiquent aussi que les deux parties s’efforcent d’améliorer leurs relations.

Le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Vienne ce mois-ci, et le président américain Joe Biden a déclaré que les liens entre Washington et Pékin devraient se dégeler «très prochainement». «Je me réjouirais de toute occasion de dialoguer avec les dirigeants» chinois, a assuré jeudi Lloyd Austin, ajoutant: «Je pense que les ministères de la Défense devraient se parler régulièrement».

AFP

