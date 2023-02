Afficher plus

Les États-Unis ont inscrit sur liste noire six entités chinoises contribuant selon eux à la modernisation militaire de la Chine, sur fond de brouille diplomatique autour de l’utilisation par Pékin de supposés ballons «espions».

Le ministère américain du Commerce interdit désormais l’obtention par ces entreprises de technologies américaines. La diplomatie chinoise a jugé lundi ces sanctions «illégales».

Les États-Unis ont abattu début février un ballon chinois qui avait pénétré dans l’espace aérien américain -accusant au passage la Chine d’avoir une «flotte» d’engins espions sur les cinq continents. Pékin l’avait présenté comme un appareil civil.

Voici les six entités visées:

Créée en 2015, l’entreprise est contrôlée par une filiale de la société immobilière Deluxe Family, cotée à Shanghai, qui investit également dans des projets liés aux matériaux et à la robotique.

En 2015, le quotidien étatique Science and Technology Daily a évoqué la conception par l’entreprise d’un dirigeable à hélium, en parlant d’une plateforme «à usage militaire et civil» capable d’évoluer dans le proche espace c’est-à-dire dans la région de l’atmosphère comprise entre 20 et 100 kilomètres d’altitude.

Selon le journal, l’engin est équipé de systèmes de communication, peut servir de relais de données, réaliser de l’observation à haute définition ou encore de l’imagerie spatiale.

Ce centre de recherche de ce géant public de l’informatique est spécialisé dans la construction de systèmes électriques ou encore de composants pour le secteur de l’énergie solaire.

L’institut a travaillé à la conception de cellules solaires adaptées aux avions militaires et civils, selon l’Administration nationale chinoise de l’espace.

Le groupe est spécialisé dans la recherche et le développement de technologies d’avions furtifs.

Eagles Men a pour objectif de «devenir une entreprise de référence pour l’intégration militaro-civile en Chine», selon la présentation faite par le site internet de la Société chinoise d’aéronautique et d’astronautique.

En 2013, l’entreprise a déposé un brevet pour rendre les peaux extérieures des dirigeables plus résistantes.

Son fondateur a déclaré en 2019 aux médias d’État que son équipe avait conçu un dirigeable stratosphérique capable de «faire le tour du monde».

Créée en 2019, la société compte parmi ses investisseurs une branche de l’Université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin, ainsi que Eagles Men Aviation.

Selon des données publiques, elle a reçu des licences des autorités afin de pouvoir mener des recherches sur la télédétection, qui permet notamment aux aéronefs d’observer la surface de la Terre.

L’entreprise a été créée par l’armée chinoise afin de concevoir des «avions de reconnaissance sans pilote», selon son site internet. Elle est spécialisée dans les drones de surveillance.

Filiale à 100% d’Eagles Men Aviation, la société a été créée en 2012 et est spécialisée dans les produits chimiques, selon la base de données d’entreprises chinoise Tianyancha.