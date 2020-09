Téhéran – Rohani accuse Washington des pressions contre l’Iran Le président iranien Hassan Rohani a accusé la Maison Blanche d’être à l’origine de toutes les répressions contre le peuple iranien.

Ce samedi, Hassan Rohani, président iranien, a chargé les États-Unis de la responsabilité de «tous les crimes et les pressions» contre la République islamique. «L’adresse des (auteurs de) tous les crimes et les pressions contre le cher peuple iranien, c’est Washington DC, la Maison Blanche», a déclaré Rohani lors d’une allocution télévisée.

Les problèmes économiques de la République islamique se sont aggravés à partir de 2018 lorsque le président américain Donald Trump a dénoncé unilatéralement un accord international sur le nucléaire iranien signé à Vienne. Cet accord offrait à Téhéran un allègement des sanctions internationales prises à son encontre en échange de garanties iraniennes – vérifiées par l’ONU – destinées à prouver que l’Iran ne cherchait pas à se doter de l’arme atomique.

Téhéran en pleine récession

En sortant de ce pacte, Washington a réimposé de lourdes sanctions économiques contre Téhéran qui ont plongé l’économie iranienne dans une récession sévère dont le pays peine à sortir.

L’aide humanitaire -médicaments et équipements médicaux notamment- sont théoriquement exempts des sanctions, mais la crainte de pénalités financières imposées par les États-Unis limite considérablement les transactions.

Les États-Unis «ont empêché l’achat de médicaments et de nourriture en imposant des sanctions injustes, illégales et inhumaines», a fustigé encore samedi Hassan Rohani. Ennemis de longue date, Téhéran et Washington n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis plus de 40 ans.

