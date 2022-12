Jeux vidéo – Washington veut bloquer le rachat d’Activision par Microsoft Le gendarme américain estime que l’acquisition du studio par le fabricant de la Xbox permettrait à ce dernier de «nuire à la concurrence» dans ce secteur.

Microsoft veut racheter Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars (environ 65 milliards de francs). REUTERS

L’autorité américaine de la concurrence, la FTC, a porté plainte jeudi pour bloquer le rachat à 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard, éditeur de jeux vidéo à succès comme «Call of Duty», par Microsoft, engageant ainsi l’une de ses plus grandes batailles dans le secteur de la «tech».

Alors que l’opération est déjà dans le collimateur des autorités européennes et britanniques, cette action en justice représente un obstacle supplémentaire à la transaction annoncée en janvier.

«Le contrôle sur des franchises de premier plan»

Si l’opération vient à son terme, Microsoft, fabricant de la console Xbox, distributeur du service en ligne Xbox Game Pass et propriétaire de plusieurs studios de développement, «obtiendrait le contrôle sur des franchises de premier plan», explique l’agence dans un communiqué.

Cela «nuirait à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d’abonnement en refusant ou en dégradant l’accès des rivaux à ses contenus populaires», ajoute-t-elle. La FTC en veut pour preuve le comportement de Microsoft après l’acquisition d’un éditeur plus petit, ZeniMax, la maison mère de Bethesda Softworks.

Une fois l’opération finalisée, Microsoft s’est réservé l’exclusivité de jeux comme Starfield après avoir pourtant assuré aux autorités de la concurrence européennes que l’entreprise n’avait aucun intérêt à ne pas distribuer les jeux sur des consoles concurrentes, fait valoir l’agence.

Or Activision, qui produit certains des jeux vidéo les plus emblématiques comme «World of Warcraft» ou «Candy Crush», «est l’un des rares développeurs de jeux vidéo au monde à créer et à publier des jeux vidéo de haute qualité pour de multiples appareils, notamment les consoles de jeux vidéo, les PC et les appareils mobiles», souligne la FTC.

«Cela pourrait changer si l’accord de rachat est autorisé», affirme l’agence. Depuis l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, en janvier 2021, son gouvernement a durci la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et s’est opposé à plusieurs rapprochements d’entreprises. Son bilan est jusqu’à présent mitigé.

«Nous avons une confiance totale dans notre dossier»

Il a notamment obtenu l’abandon des fusions entre les courtiers en assurance Aon et Willis ou entre les maisons d’édition Simon & Schuster et Penguin Random House. Il a, en revanche, été débouté dans d’autres dossiers, notamment le rachat d’EverWatch Corp par Booz Allen Hamilton dans la défense et l’acquisition de Change Healthcare par UnitedHealth dans l’assurance-maladie.

La FTC est dirigée depuis juin 2021 par Lina Khan, réputée pour son hostilité aux monopoles des grandes plateformes technologiques. Sous sa houlette, l’agence a notamment redéposé une nouvelle plainte contre Facebook pour abus de position dominante sur le marché des réseaux sociaux.

«Nous continuons de croire que cet accord élargira la concurrence et créera davantage d’opportunités pour les joueurs et les développeurs de jeux», a réagi un porte-parole de Microsoft dans un message à l’AFP en soulignant que le groupe avait proposé des concessions à la FTC.

Le patron de la division jeux vidéo de Microsoft a notamment assuré mercredi que «Call of Duty» serait disponible sur les consoles de Nintendo pendant dix ans après la finalisation du rachat d’Activision. «Nous avons une confiance totale dans notre dossier et nous nous réjouissons de l’opportunité de présenter notre cas au tribunal», a indiqué le porte-parole.

Troisième rang mondial

Le patron d’Activision, Bobby Kotick, s’est aussi montré confiant, affirmant dans un message sur Twitter que les accusations des autorités de la concurrence «ne (correspondaient) pas à la réalité». L’opération doit propulser le géant américain de la «tech» au troisième rang mondial de cette industrie en termes de chiffres d’affaires, derrière le chinois Tencent et le japonais Sony, fabricant de la PlayStation.

Pour Dan Ives, du cabinet Wedbush, Microsoft va très probablement «se battre» pour mener à bien cette opération, «qui reste très importante» dans sa stratégie. Microsoft doit aussi faire face aux réticences outre-Atlantique, la Commission européenne et le gendarme de la concurrence du Royaume-Uni ayant ouvert des enquêtes approfondies sur les effets de l’opération, respectivement en novembre et septembre.

La Commission européenne avait notamment expliqué craindre que l’opération puisse entraîner «une hausse des prix, une baisse de la qualité et une réduction de l’innovation» ainsi qu’une réduction de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC.

AFP

