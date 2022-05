Diplomatie – Washington veut durcir les sanctions contre la Corée du Nord Washington, qui préside le Conseil de sécurité de l’ONU jusqu’à la fin du mois, souhaite durcir les sanctions à l’encontre de la Corée du Nord.

La Corée du Nord a tiré une volée de missiles mercredi, dont probablement son plus gros missile balistique intercontinental. AFP

Les États-Unis vont appeler à l’organisation d’un vote au Conseil de sécurité de l’ONU afin de durcir les sanctions à l’encontre de la Corée du Nord, a indiqué un haut responsable américain mercredi, peu après le tir d’un missile balistique intercontinental présumé par Pyongyang.

Le haut responsable, qui s’exprimait sous couvert de l’anonymat, a dit s’attendre à un vote «dans les prochains jours» sur une résolution qui restreindrait notamment les importations de pétrole. Des diplomates ont cependant indiqué que la Russie et la Chine pourraient faire usage de leur droit de veto.

Le haut responsable américain a également noté qu’une résolution de 2017 du Conseil de sécurité, adoptée alors à l’unanimité, appelait à des sanctions supplémentaires pour la Corée du Nord en cas de tir de missile balistique intercontinental. «C’était l’une des conditions de cette résolution. C’est exactement ce qui s’est produit et c’est pourquoi nous pensons qu’il est désormais temps d’agir», a-t-il affirmé.

Volée de missiles

Les États-Unis tiennent la présidence du Conseil de sécurité jusqu’à la fin du mois. Le haut responsable a refusé de commenter sur un veto potentiel de Moscou et Pékin, mais a affirmé: «nous pensons que cette résolution sera fortement soutenue car c’est une question à l’importance profonde pour nous, évidemment, et pour nos alliés du Japon et de Corée du Sud».

Un projet de résolution avance une réduction de quatre millions de barils de pétrole actuellement à trois millions de barils, le montant que la Corée du Nord peut légalement importer chaque année pour des usages civils. Le projet couperait également dans les importations de pétrole raffiné, de 500’000 à 375’000 barils. La résolution imposerait aussi davantage de sanctions sur les exportations nord-coréennes, y compris les horloges, montres, et carburants minéraux.

La Corée du Nord a tiré une volée de missiles mercredi, dont probablement son plus gros missile balistique intercontinental, quelques heures après le départ de la région du président américain Joe Biden, venu en Asie notamment pour réaffirmer son soutien à Séoul et Tokyo face à la menace nucléaire de Pyongyang.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.