États-Unis – Washington veut se renforcer face à la multiplication des cyberattaques L’administration Biden souhaite créer un département et un émissaire chargés de la cybersécurité pour faire face aux «défis du 21e siècle».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé lundi la création d’un département et d’un émissaire chargés de la cybersécurité, pour renforcer la diplomatie des États-Unis face à ces «défis du 21e siècle» sur fond d’attaques croissantes de pirates informatiques proches de pays rivaux.

«Nous allons travailler avec le Congrès pour mettre en place un nouveau Bureau du cyberespace de la politique numérique» au sein du département d’État, a-t-il écrit dans un message au personnel obtenu par l’AFP.

Cette direction sera à terme dirigée par un ambassadeur dont la confirmation devra être validée par un vote du Sénat américain, et «se concentrera sur trois secteurs-clés: la sécurité du cyberespace international, la politique numérique internationale, et la liberté numérique», a précisé le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, devant la presse.

«Défis du 21e siècle»

Antony Blinken, qui doit prononcer mercredi un discours sur cet axe de la «modernisation» de la politique étrangère de Washington, a aussi promis la nomination d’un «nouvel envoyé spécial pour les technologies cruciales et émergentes». Il a réaffirmé vouloir bâtir «un département d’État qui soit prêt pour les défis du 21e siècle».

Or, le monde est entré «dans une ère fondamentalement nouvelle des affaires internationales, où la crise climatique, la santé et les technologies émergentes seront de plus en plus au cœur des initiatives communes avec nos alliés et partenaires, mais aussi de notre compétition avec nos rivaux et adversaires», a souligné Ned Price.

Ces annonces interviennent alors que les États-Unis se sont avérés à plus d’une reprise, ces derniers mois, vulnérables face à la multiplication des cyberattaques. Le géant informatique Microsoft a ainsi prévenu qu’un groupe de hackers russes, à l’origine d’une vaste attaque informatique aux États-Unis l’an dernier, menait une nouvelle offensive contre des organisations américaines et européennes.

