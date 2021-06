Salon horloger à Genève – Watches and Wonders se tiendra à Palexpo en 2022 Après une édition 2021 entièrement virtuelle en raison de la pandémie, le rendez-vous destiné aux professionnels de l’horlogerie aura lieu du 30 mars au 5 avril 2022 dans les halles de Palexpo.

Le salon Watches and Wonders (anciennement Salon international de la haute horlogerie) à Genève en janvier 2018. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le salon Watches and Wonders se tiendra du 30 mars au 5 avril 2022, en présence des acteurs de l’horlogerie, qui pourront arpenter les halles de Palexpo.

Après une édition annulée et un salon entièrement numérique, «la tenue d’un événement physique est très attendue par les professionnels», selon le communiqué publié jeudi par le salon horloger genevois. L’événement sur sept jours «alliera l’expérience de la présence physique et la résonance du digital». La liste des marques et le format exact seront communiqués ultérieurement.

Watches and Wonders a organisé en avril dernier un salon numérique réunissant 38 maisons horlogères. La Fondation de la haute horlogerie, organisatrice de la manifestation, avait dû annuler son édition physique en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus.

ATS

