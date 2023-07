Tennis – Wawrinka en finale sur l’ATP Tour pour la 1re fois depuis 4 ans Le Vaudois jouera dimanche la finale à Umag, en Croatie, après sa victoire contre l’Italien Lorenzo Sonego. Yves Desplands

Stan Wawrinka s’est montré très solide face à Lorenzo Sonego. keystone-sda.ch

Stan Wawrinka (ATP 72) s’est qualifié, tôt dimanche matin, pour la finale du tournoi ATP 250 d’Umag, en Croatie, en battant l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 43, 28 ans) 6-3 6-4, après une heure et 27 minutes de jeu. Dans cette demie commencée samedi à 23 heures, le Vaudois de 38 ans s’est montré supérieur dans tous les domaines du jeu face à son grand adversaire (191 cm), surtout très bon au service.

C’est la première fois depuis 2019 et une finale perdue à Anvers contre Andy Murray, que le vainqueur de trois Grands Chelems se qualifie pour une finale sur l’ATP Tour.

Wawrinka retrouve les sommets seize mois après son retour à la compétition, en avril 2022 à Monte-Carlo, suite à une absence de plus d’une année à cause de deux opérations au pied gauche.

Samedi, dès l’entame du match, les deux joueurs se sont montrés très solides sur leurs mises en jeu, ne laissant aucune chance à l’adversaire. Pas de balles de break à se mettre sous la dent, même pas une petite égalité. Puis, à 4-3 pour le Vaudois, il y a eu ce retour coup droit croisé sur le service de Sonego et ce revers, croisé lui aussi, sur une volée, qui ont laissé pantois l’Italien. Juste magnifique. Cela a offert deux balles de break à Wawrinka. Sonego a mis la première dans le filet, c’était 5-3.

Derrière, Wawrinka a souffert pour conclure, laissant même une balle de débreak à son adversaire. Mais un ace, le deuxième du set, et deux services gagnants lui ont permis de prendre la première manche après 39 minutes de jeu.

Dernier titre en 2017

La deuxième manche a commencé comme la première. Des serveurs qui se font plaisir et pas d’occasion de prendre le jeu adverse jusqu’à 3-3. Sonego a alors servi pour reprendre l’avantage, mais «Stanimal» est sorti de sa boîte et, mené 15-40, il a réussi à revenir à égalité. Il s’est offert une première balle de 4-3 que Sonego a sauvée d’un service gagnant. Puis une deuxième sur laquelle l’Italien n’a pu faire autre chose que renvoyer dans le filet le retour du Vaudois. Le plus dur était fait. Le Vaudois a laissé passer l’orage sur le service de l’Italien et, à 5-4, a remporté la rencontre sur sa deuxième balle de match.

Dimanche en finale, dès 20 heures, sur la terre croate d’Umag où il a soulevé le premier trophée de sa carrière en 2006 contre Novak Djokovic, Wawrinka tentera de remporter un 17e titre sur l’ATP Tour. Le dernier date de 2017, à Genève, contre Mischa Zverev. Son adversaire sera l’Australien Alexei Popyrin (ATP 90, 23 ans), un joueur qu’il n’a jamais affronté.

