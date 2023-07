Tennis – Wawrinka et Stricker titrés en double à Gstaad Le Vaudois Stan Wawrinka et le Bernois Dominic Stricker ont remporté avec panache le tournoi de Gstaad, en double face à la paire tête de série numéro un. Cyrill Pasche

Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont remporté le Swiss Open de Gstaad. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont flambé en double à Gstaad, en battant la paire tête de série numéro un en finale. Le Vaudois et le Bernois, qui s’alignaient pour la première fois ensemble sur un tournoi ATP, sont venus à bout de la paire formée par le Brésilien Marcelo Demoliner et le Néerlandais Matwe Middlekoop sur le score de 7-6 (10/8) 6-2.

Stricker remporte ainsi son deuxième titre à Gstaad. Le Bernois, qui jouera le Challenger de Zoug, avait déjà gagné en 2021 aux côtés de Marc-Andrea Hüsler. Après son séjour victorieux dans l’Oberland bernois, Stan Wawrinka prendra part au tournoi de Umag, en Croatie, la semaine prochaine.

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international ainsi que l'athlétisme. Plus d'infos @c9pasche

