Tennis – Wawrinka forfait à Gstaad Stanislas Wawrinka ne participera pas au tournoi de Gstaad. Le Vaudois estime ne pas encore être assez compétitif. EBA

Wawrinka ne se rendra pas dans l’Oberland bernois. AFP

Stanislas Wawrinka ne participera pas au Swiss Open de Gtsaad, qui aura lieu du 17 au 24 juillet. Le Vaudois a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, cet après-midi.

«Je suis triste d’annoncer que je vais devoir me retirer de Gstaad. Je veux toujours, encore plus en Suisse, jouer à mon meilleur niveau en face de mes fans. Je veux uniquement me rendre sur le terrain quand je peux vraiment être compétitif», a écrit le triple vainqueur en Grand Chelem, expliquant également qu’il n’était pas encore à un niveau suffisant pour gagner plusieurs matches consécutifs.

Opéré du pied droit en mars et en juin de cette année, Wawrinka espère retrouver son meilleur tennis. En 2022, «Stan the Man» n’a joué que dix matches, pour un bilan de trois victoires et sept défaites. Sa dernière sortie, le natif de Saint-Barthélemy l’a effectuée cette semaine au tournoi de Bastad, en Suède, où il s’est incliné en deux petits sets face à Pablo Carreño, sans se procurer la moindre balle de break.

Wawrinka absent, le tournoi de Gstaad compte malgré tout plusieurs noms connus du public. Dominic Thiem, Richard Gasquet ou encore Matteo Berretini seront présents dans l’Oberland bernois. Tenant du titre et récent finaliste de Roland Garros, le Norvégien Casper Ruud sera aussi de la partie.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.