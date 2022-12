Tennis – Wawrinka offre la victoire à la Suisse Le Vaudois a permis à son équipe nationale de se défaire du Kazakhstan, lors de son entrée en lice dans l'United Cup (3-0). Le Suisse a été convaincant lors de sa victoire 6-3 7-6 (7/3) face à Alexander Bublik (ATP 37). Robin Carrel

Le revers du Suisse a fait merveille. AFP

La Suisse a fait un premier pas vers une qualification pour la suite de la lucrative nouvelle compétition de l'ATP et de la WTA (15 millions de prize-money et jusqu'à 500 points au classement). Car après les victoires de Belinda Bencic et de Marc-Andrea Hüsler de la veille, Stanislas Wawrinka a parfaitement fini le travail contre un adversaire costaud.

Le joueur de St-Barthélemy a été solide sur son engagement, avec 85% de points gagnés derrière sa première balle, mais surtout deux-tiers de réussite sur son deuxième service. Encore mieux, Wawrinka n'a pas eu à sauver la moindre balle de break, face à un adversaire qui avait remporté le tournoi de Montpellier la saison dernière.

Jil Teichmann jouera ainsi pour le «set average» plus tard dans la journée, contre Zhibek Kulambayeva (WTA 441). La paire Bencic/Wawrinka rencontrera ensuite Yulia Putintseva et Bublik. Les Helvètes auront ensuite un peu de temps pour fêter la nouvelle année, avant de jouer les 2 et 3 janvier leur place au tour suivant contre les Polonais.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

