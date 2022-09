Tennis – Wawrinka se qualifie à l’Open de Moselle Stan Wawrinka a battu le Hongrois Zsombor Piros au deuxième tour de qualification à l’ATP 250 de Metz et rejoint le tableau principal. Rebecca Garcia

Stan Wawrinka a remporté un deuxième match consécutif. AFP

Stan Wawrinka (ATP 284) a battu Zsombor Piros 6-7 (4/7) 6-2 6-0, mardi au 2e tour des qualifications du tournoi ATP 250 de Metz. Le détenteur de trois titres de Grand Chelem a été passablement bousculé lors du premier set contre le Hongrois, pourtant 160e au classement ATP, lundi.

Après un peu plus d’une heure de jeu au compteur, il est parvenu à se ressaisir dans la seconde manche grâce à un double break plus que bienvenu. À 5-2, le Vaudois n’avait plus qu’à conclure pour égaliser et entamer le troisième et dernier set qu’il a rapidement maîtrisé.

Il rejoint ainsi le tableau principal du tournoi qui se joue à Metz jusqu’au 25 septembre. Parmi les têtes d’affiche: Daniil Medvedev, Richard Gasquet ou encore Dominic Thiem.

