Vögele passe à Lyon, Bencic chute à Doha

Stefanie Vögele (WTA 122) a passé le premier tour du tournoi WTA 250 de Lyon en s’imposant contre la Roumaine Irina Bara (ATP 116) en trois manches 7-6 (7/3) 6-7 (5/7) 6-3, après deux heures et 53 minutes de jeu. C’est la deuxième victoire de la saison pour l’Argovienne qui retrouvera au prochain tour la Française Harmony Tan ou l’Espagnole Paula Badosa.

Cela s’est moins bien passé pour Belinda Bencic (WTA 12) au tournoi WTA 500 de Doha (Qat). Tête de série No 6, elle a chuté au premier tour contre l’Américaine Madison Keys (WTA 19) 4-6 1-6, en une heure et sept minutes de jeu. Avec un peu plus de 50% de premières balles, la Saint-Galloise n’a pas fait le poids face à Keys qui a gagné 83% des points sur son premier service.