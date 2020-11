Tennis – Wawrinka souffre mais passe à Paris Le Vaudois a eu besoin de trois manches et plus de deux heures de jeu pour venir à bout de Tommy Paul. Yves Desplands

Stan Wawrinka a dû alle AFP

Stan Wawrinka (ATP 20) a souffert pour passer au troisième tour du tournoi ATP 1000 de Paris. Il a dû batailler deux heures et 21 minutes pour venir à bout de l’Américain Tommy Paul (ATP 55) en trois manches 4-6 7-6 (7/3) 6-2.

C’était la première fois que le Vaudois de 35 ans rencontrait l’Américain de 23 ans qui, avec son jeu très varié, a énormément gêné le Suisse.

Que de services perdus

Dans le premier set, «Stan The Man» est parti on ne peut plus mal en perdant son service dès le premier jeu. Mené 0-2, il a réussi à revenir à 2 partout, mais il a encore une fois été breaké au jeu suivant par Tommy Paul. Un désavantage qui l’a poursuivi jusqu’au terme de la première manche perdue 4-6.

Dans la deuxième manche, Wawrinka s’est échappé en menant 2-0, mais il a à nouveau perdu son service, malgré six balles de 3-0 dans la raquette. Les deux hommes se sont ensuite employés pour perdre régulièrement leur mise en jeu (deux fois Stan, trois fois Paul) pour se retrouver au tie-break. Un exercice que le Suisse a dominé 7-3.

Enfin, dans la dernière manche, un break de Wawrinka au cinquième jeu a précipité la chute de Paul. L’Américain n’a plus marqué un jeu et Stan s’est imposé 6-2 sur sa deuxième balle de match.

En huitièmes de finale Stan Wawrinka affrontera le Russe Andrey Rublev (ATP 8) qu’il a affronté deux fois (1 victoire, 1 défaite).