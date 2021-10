Bande dessinée – Wazem envoyé spécial en festivals Le dessinateur genevois pose un regard piquant sur différentes manifestations culturelles qu’il a fréquentées. Il dédicace «En coulisses» ce samedi après-midi, chez Papiers Gras. Philippe Muri

«En coulisse», la couverture. Ed. Atrabile

C’est quoi un festival, pour un auteur? Avec humour et d’un trait vif, Pierre Wazem répond à la question dans «En coulisse», un irrésistible petit livre réunissant une série de strips parus au fil des ans sur Instagram. De BDFIL à Lausanne en 2014 au festival Fumetto à Lucerne en mars 2021, en passant par Delémont BD, les Journées de Soleure ou la Mostra de Venise, l’auteur genevois se mue en envoyé spécial, posant sur les gens et sur les lieux un regard piquant.

«En coulisse», extrait. Ed. Atrabile

Qu’il évoque la forme des nuages dans la BD ou les effets secondaires de la fondue, Wazem n’a pas son pareil pour digresser. Laissant percer son goût pour la littérature, l’auteur de «Chère Louise» développe une théorie sur l’intermittence alcoolisée des écrivains, avant d’établir le palmarès de la lenteur chez les bédéastes (Peyo vainqueur). Mauvais esprit? Oui, mais c’est ce qu’on aime chez lui, comme lorsqu’il se met en scène avec Lewis Trondheim, Frederik Peeters et autre Jean-Christophe Menu.

«En coulisse», extrait. Ed. Atrabile

Dans ces strips réalisés sur commande ou à sa propre initiative, il s’est imposé une contrainte: l’improvisation totale sur trois cases. Sans croquis et sans crayonné, il se lance en funambule sans savoir forcément ce qu’il va dessiner après la première case. Le résultat est toujours drôle et enlevé, même lorsqu’il est question du Covid. On en tousse encore de rire.

«En coulisse», extrait. Ed. Atrabile

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». @phimuri

