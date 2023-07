Vous connaissez bien l’arme de l’absurde de ceux qui nient systématiquement un dérèglement climatique pourtant scientifiquement démontré. Ils vous postent sur les réseaux sociaux une petite photo de derrière les fagots: celle du thermomètre extérieur de leur chalet – qui affiche –30 degrés à Zermatt en plein mois de janvier – avec un commentaire: «C’est ça, le réchauffement de la planète? MDR.» Ou alors ils profitent d’un gros orage bien mouillé, à la limite de l’inondation, pour nier les périodes de sécheresse qui précèdent ou suivent.

«Comme l’an dernier, l’éleveur regarde ses prairies jaunies.»

Et puis il y a Johnny. Johnny Thierstein vit sa deuxième sécheresse en autant d’années au Mont-de-Baulmes. L’éleveur n’oublie pas non plus celles de 2018 et 2015. Et sait que d’autres étés arides s’annoncent. En regardant ses prairies jaunies, il constate: «Les vaches ne mangeront pas ça.» Il devra peut-être à nouveau tuer des bêtes faute de pouvoir les nourrir. En plus, son étang artificiel a connu une fuite, réduisant à néant ses réserves d’eau.

Alors, ironiquement, le prénom du paysan nous ramène à une ritournelle de Jeanne Mas. Avec cette nostalgie d’un amour perdu et d’un temps révolu: «À cause d’elle / Ma vie se perd / Se sèche / Épuisé par tant d’efforts / Tu l’aimes encore / Et puis Johnny / Johnny serre le vide dans ses bras.» Les chiffres et les faits sont aussi entêtants que le tube des années 80. Auquel succéda au sommet du top 50 le «We Are the World» dénonçant la famine sévissant en Éthiopie.

C’est aussi cela qu’a voulu vous montrer «24 heures» en retournant voir l’agriculteur un an après. Même si le Canton estime que la saison actuelle est moins mauvaise que celle de l’été dernier, l’homme vit un cauchemar identique. Et la guerre verbale entre climatosceptiques et réalistes ne l’intéresse guère. Lui, il aimerait juste travailler et transmettre. On lui donne un coup de main?

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.