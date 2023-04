Choix de la rédaction – Week-end de Feist La chanteuse canadienne publie un nouvel album comme sur un nuage. Jain se rêve seventies et Schubert se revisite. Ambiances. Francois Barras

Feist fois dix.

Mary Rozzi

Feist

Chanson La Canadienne Feist aime les collaborations et, souvent, a privilégié les expérimentations baroques. Il est piquant qu’elle nomme «Multitudes» le disque qui la retrouve au plus proche d’elle-même. Bien que ripoliné par plusieurs petites mains (dont, à la production, celles du bassiste de R.E.M., Mike Mills), la chanteuse livre l’un de ses albums les plus intimes, à l’os ou à l’âme selon son goût de la métaphore. La voix occupe tout l’espace, elle est à la fois l’armature et les frondaisons de ces chansons où les instruments apparaissent et disparaissent par touches impressionnistes afin de ne jamais brouiller la délicatesse de l’ensemble. C’est peu dire que ce disque composé sur scène dans des salles de 100 personnes impose qu’on l’écoute de ses deux oreilles et qu’on y revienne plus d’une fois afin d’en savourer le suc. FBA

Jain

Pop Est-ce l’effet conjugué de Clara Luciani et de Juliette Armanet? Les épices seventies tombent comme la pluie sur les productions des chanteuses françaises, dont ce très attendu nouvel album de Jain, cinq ans après son dernier galop studio. Verdict? Il ne suffit pas, pour sonner années 1970, de convoquer le fantôme de Marvin Gaye et d’appeler son disque «The Fool» à la façon d’une Gilbert Montagné période pelle-à-tarte. Celle qui avait bâti son succès sur l’équilibre impeccable de ses chansons bricolées et jouées par elle seule se perd largement dans le décorum conçu par le producteur Yodelice. Les percussions africaines ont fait place à des tempos discoïdes. Propre, net et groovy, oui. Mais aussi banal, comme si Jain avait laissé sa singularité au vestiaire en adoptant le costume à paillettes d’une autre. FBA

Schubert

Classique Les Lieder de Schubert sont des aimants: de Richard Strauss à Britten, de Brahms à Liszt, en passant par Webern et Berlioz, un nombre considérable de compositeurs a été happé un jour par la tentation d’orchestrer ces pièces intimistes pour voix et piano. Le natif de Weimar Alexander Schmalcz s’y met à son tour et offre au baryton Matthias Goerne de quoi revisiter un répertoire qu’il connaît et fréquente depuis une éternité. Alors, une opération gadget? Pas vraiment car, par-delà le trouble que génère la redécouverte sous d’autres couleurs de ces ouvrages, on est surpris par la délicatesse et la sensibilité se dégageant de leur réécriture. Quant à la voix de Goerne, elle a tout pour magnifier Schubert, dans sa diction, sa souplesse et son expression. RZA

