Fortes chaleurs – Week-end record pour les piscines Les bassins vaudois ont été submergés de baigneurs le week-end passé. La piscine lausannoise de Bellerive a enregistré un pic historique. Fabien Lapierre

Avec 9100 entrées samedi et 10’400 dimanche, la piscine de Bellerive a battu des records de fréquentation. KEYSTONE

À températures record, affluence record dans les piscines. La canicule, qui a sévi entre jeudi et mardi, a massivement poussé les Vaudois à chercher un peu de frais dans les bassins publics, samedi et encore davantage dimanche, où le mercure a dépassé les 34 °C. La fréquentation atteint des niveaux habituellement vus au début des vacances scolaires.

«C’est le plus gros samedi et le plus gros dimanche jamais réalisés à la piscine de Bellerive.» Thibaut Lefèvre, adjoint au Service des sports de Lausanne

À Lausanne, les statistiques tenues depuis 2005 s’affolent. «C’est le plus gros samedi et le plus gros dimanche jamais réalisés à la piscine de Bellerive, avec 9100 et 10’400 entrées comptabilisées, enfants de moins de 6 ans compris», constate Thibaut Lefèvre, adjoint au Service des sports. «Ce mois de juin est en troisième position et il reste encore une semaine.»

La canicule n’explique qu’en partie cette déferlante. «La piscine de Montchoisi est fermée pour travaux de rénovation», renseigne-t-il. «Le mois de mai a déjà été le plus important réalisé, car nous avions ouvert Bellerive plus tôt pour compenser cette fermeture.»

Avec une telle densité de population dans les bassins, la canicule aidant, les esprits peuvent vite s’échauffer, mais le week-end s’est déroulé sans problème majeur. «Lundi, on a tiré notre chapeau à nos équipes», ajoute Thibaut Lefèvre.

2h32 de baignade en moyenne

Nyon dispose depuis peu d’un système de comptage très précis. La barre des 4553 passages a été franchie dimanche à la piscine de Colovray.

«Les gens sont venus beaucoup plus tôt que d’habitude. À 11 heures, 1000 personnes étaient déjà passées», détaille Floriane Jeannin, du pôle Sports et manifestations. «Nous n’avons pas atteint la capacité maximale d’environ 2500 visiteurs sur site. À cause de la chaleur, ils sont restés moins longtemps. 2h32 en moyenne.»

À Morges, on a vu défiler 3729 baigneurs dimanche. «C’est plus du double d’un jour de week-end normal», estime le caissier de la piscine du Parc. «Pourtant, le lac est juste à côté.» Gros score également à la piscine du camping de Payerne. «3100 le samedi et 3300 le dimanche, sans compter les moins de 6 ans! Je n’ai jamais vu ça mi-juin», se félicite Francisco Vidal, ajoutant qu’il a fallu mobiliser une dizaine de sauveteurs.

Excellent week-end encore du côté d’Yverdon, où l’on dénombre 2612 entrées dimanche, le meilleur du mois de juin. «C’est plus d’entretien à la fermeture pour remettre les pelouses en état», concède Alain Bättig, responsable des installations sportives. Même la piscine couverte de Montreux a presque doublé son affluence en semaine, avec 720 nageurs mercredi 15. «Ces jours, il fait plus frais à l’intérieur», atteste le responsable Daniel Pittet.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

