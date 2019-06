Wendie Renard, une tour de contrôle qui voit tout et oriente les Françaises

Avec sa chevelure abondante qui, une fois libérée, fait penser à celle de Marouane Fellaini, Wendie Renard détonne dans le milieu du football féminin. Sportivement, la Martiniquaise est l’une des joueuses les plus en vue de l’équipe de France, qualifiée pour les quarts de finale de son Mondial. Cette visibilité ne doit pas tout à sa coiffure: à 28 ans, la joueuse accomplit un tournoi remarquable et prend une nouvelle dimension.

Wendie Renard (1,87 mètre) est avant tout une défenseuse rugueuse, correcte à la relance, mais surtout impeccable dans la gestion du trafic aérien, tant défensif qu’offensif. Lors du match d’ouverture face à la Corée du Sud, elle avait lancé son équipe sur la voie d’un succès aisé, grâce à deux têtes rageuses. «Je n’avais jamais marqué en Coupe du monde», expliqua-t-elle alors, elle qui vit sa troisième expérience à ce niveau. «Ces buts sont très importants. Ils procurent des émotions très fortes et me font penser à beaucoup de personnes. À mon papa, notamment.»

Perturbée par le froid

Si elle évoque ouvertement son père, ce n’est pas un hasard. Depuis qu’elle a commencé à martyriser les ballons du côté de l’Essor Prêchotin, en Martinique, il a toujours occupé un rôle majeur dans son évolution. D’abord physiquement, quand il pouvait encore l’accompagner du regard, ensuite moralement. En août 1998, peu de temps après le premier sacre mondial des Bleus, Georges Renard se sait condamné en raison d’un cancer des poumons. Lui qui n’a jamais fumé, lui qui a placé tant d’énergie à transmettre de bonnes valeurs à ses cinq filles, les fait venir dans sa chambre d’hôpital pour s’excuser de devoir s’en aller. Proche de son paternel, qu’elle accompagnait à l’église, qu’elle regardait pleurer durant la Marseillaise, Wendie Renard en tire une force prodigieuse, se forge un caractère inoxydable. À 16 ans, elle s’envole en direction de la Métropole, à 7000 kilomètres du village de Schoelcher où elle a grandi dans des conditions assez précaires. Perturbée par un froid auquel elle n’est pas habituée, elle échoue aux tests qu’elle effectue à Clairefontaine. Mais ne baisse pas les bras. Et démontre toute sa motivation pour décrocher un test concluant du côté de Lyon. Douze ans plus tard, elle n’a plus quitté l’OL, dont elle est devenue l’ina­movible capitaine et où elle touche un salaire mensuel de 30'000 euros brut.

Être moins altruiste

En sélection, Wendie Renard s’impose comme une tour de contrôle, un pilier abreuvant les plus jeunes de ses judicieux conseils et gérant tout le trafic aérien. Capitaine des Bleues de 2013 à 2017, elle se voit pourtant retirer le brassard à l’arrivée de Corinne Diacre, qui le transfère sur le biceps de son équipière à Lyon, Amandine Henry. Officiellement, Renard doit en profiter pour davantage se mettre en évidence, être moins… altruiste. Le coup est rude, mais Wendie Renard l’accepte sans broncher, pour le bien d’une équipe qu’elle a dans le sang. Lors de chaque Marseillaise, elle lève les yeux au ciel, pense à son papa qu’elle croit toujours présent. Jusqu’à récemment, elle évoluait même en défense centrale aux côtés de Laura Georges, formant une paire Georges-Renard. «J’ai pris ça pour un signe du destin», explique-t-elle dans «L’Équipe».

Aujourd’hui, alors que son palmarès compte pas moins de 27 trophées collectifs avec l’OL (treize titres nationaux, huit Coupes, six Ligue des champions), elle rêve de l’agrémenter d’un premier titre mondial avec les Bleues, d’autant plus que la finale se disputera chez elle, à Lyon. Mais pour y arriver, il faudra encore faire preuve de caractère. Et battre les États-Unis…

Sandy Maendly: «Il y a un impact sans précédent»

Sandy Maendly, 31 ans, Internationale suisse

Elle aurait très bien pu, comme Wendie Renard, passer son mois de juin en France, avec des crampons au lieu des tongs. Mais on ne refait pas l’histoire. Sandy Maendly, qui a retrouvé du plaisir avec l’équipe de Suisse depuis le changement de coach, se contente de cette Coupe du monde féminine au bord de la plage. En attendant le prochain événement, l’Euro 2021 en Angleterre, la Genevoise de 31 ans suit cette compétition en Espagne, où elle termine ses vacances.

Sandy, quel regard portez-vous sur cette Coupe du monde?

Que ce soit les audiences à la télévision ou l’affluence dans les stades, c’est forcément positif. Il y a un impact sans précédent. Comme on pouvait s’y attendre avec la prolifération des sections féminines dans les grands clubs européens, le niveau s’est considérablement élevé. La preuve, en quarts de finale, à part les États-Unis, il n’y a que des équipes du Vieux-Continent.

Ne craignez-vous pas qu’avec plus de duels musclés, votre sport ne se «masculinise»?

On a vu lors de France - Brésil et Norvège - Australie que ce n’était pas mal au niveau physique, c’est vrai. Je pense que les conditions d’entraînement ne sont pas étrangères à cette évolution. À Genève, par exemple, Servette met en place des structures favorables à notre progression. On se sent soutenues. Mais on pratique le football de manière différente que les garçons. Au niveau de la condition physique et de l’intensité, on n’a rien à leur envier. Mais pour tout le reste, comme le fair-play, nous évoluons dans une autre réalité que les hommes. Et j’espère bien que le foot féminin ne partira pas dans des excès. Ce n’est pas notre optique.

Selon vous, qui gagnera cette Coupe du monde?

Avant la compétition, j’avais fait de la France et des États-Unis mes favoris. Maintenant que les deux équipes se rencontrent en quart (ndlr: vendredi à 21 h), c’est un peu dommage. Sinon, la Norvège m’a plue lors de son dernier match. Je vois aussi l’Angleterre et l’Italie en outsiders.

N’avez-vous pas le sentiment que les commentateurs masculins s’excusent, comme gênés, avant de critiquer une action? Et que pensez-vous de Lizarazu qui donne des conseils à Corinne Diacre?

À vrai dire, je n’ai pas vu beaucoup de matches à la télé française, j’étais en Espagne. Cela dit, je ne suis pas sûre qu’un Lizarazu soit la bonne personne pour commenter un match féminin. Je vois ça avec un peu de retenue. Christian Maillard (24 heures)