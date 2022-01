Ski alpin – La victoire échappe encore à Wendy Holdener en slalom La Schwytzoise n’a pas brisé sa malédiction. Il lui a manqué 23 centièmes pour fêter son premier succès en slalom. Elle prend la 2e place à Kranjska Gora, derrière Petra Vlhova. Sport-Center

Wendy Holdener. AFP

Parce qu’elle sait qu’elle est passée à côté d’un «truc», Wendy Holdener a longtemps pesté dans l’aire d’arrivée du slalom de Kranjska Gora. Son sourire à la caméra ne masquait pas l’essentiel: la frustration d’une championne privée de victoire dans sa discipline de prédilection. Pour la 29e fois dimanche, la skieuse d’Unteriberg est montée sur un podium de Coupe du monde en slalom. Pour la 29e fois, sur l’une des deux marches latérales…

L’espoir d’une malédiction finalement brisée n’a pourtant cessé de croître tout au long de la journée. Après la première manche, qu’elle a dominée avec panache. Puis lors du dénouement de l’épreuve, tandis que l’état de la piste semblait rester stable, puis que la favorite Mikaela Shiffrin partait à la faute. Le début de course de la Schwytzoise incitait à l’optimisme. Du vert aux deux premiers intermédiaires, puis 7 minuscules centièmes de retard avant les dernières secondes de course. Sans doute qu’échouer dans ces circonstances ne pouvait être plus frustrant.

Il a finalement manqué 23 centièmes à Wendy Holdener pour rivaliser avec Petra Vlhova. La Slovaque a réalisé un immense pas en direction du globe de la spécialité. 3e dimanche, la Suédoise Anna Swenn-Larasson pointe à plus d’une seconde (+1’06).

Les slalomeuses ont déjà rendez-vous mardi à Schladming. Wendy Holdener entrera alors dans un nouveau centenaire, puisqu’elle vivait dimanche son centième slalom en carrière. Un nouveau départ pour une première victoire?

