Ski alpin – Wendy Holdener remporte le bronze en slalom

JO 2022 – Ski alpin Terrible désillusion pour Marco Odermatt en Super-G

Favori de la course des Jeux de Pékin, le Nidwaldien a été éliminé après avoir perdu l’équilibre. Feuz n’a pas non plus vu la ligne d’arrivée. Le titre à l’Autrichien Matthias Mayer.