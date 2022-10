Remplacement d’Ueli Maurer – Werner Salzmann, l’homme qui a le Conseil fédéral «dans son ADN» Issu de la famille de Rudolf Minger, fondateur légendaire de l’UDC, le conseiller aux États bernois défie Albert Rösti, grand favori du parti agrarien. Markus Häfliger Christoph Hämmann Beni Gafner

Werner Salzmann, conseiller aux États depuis 2019 et désormais bientôt conseiller fédéral? Adrian Moser

Depuis l’annonce de la démission d’Ueli Maurer, les refus s’enchaînent à l’UDC. Les candidats et candidates potentiels, qu’ils soient éligibles ou non, ont renoncé les uns après les autres. Or, désormais, quelqu’un a enfin dit: «Oui, je veux.» Werner Salzmann, conseiller aux États bernois, a annoncé sa candidature sur la plateforme en ligne Nau.ch. «J’ai étudié en détail le profil d’exigences et j’en ai conclu que je le remplissais.» Il souhaite s’engager au Conseil fédéral pour l’indépendance, la sécurité et la neutralité de la Suisse.