Coupe de Suisse de handball – West et Kriens ont assuré le spectacle à Marcolet L’équipe de 1re ligue s’est battue avec ses moyens face au 2e de LNA, dans une salle crissiroise bien remplie. Elle s’incline 26-39 (13-20). Pierre-Alain Schlosser

1 / 11 Le Vaudois Clément Burry échappe à la défense lucernoise et marque, pour le plaisir des spectateurs de Marcolet, venus en nombre. JEAN-PAUL GUINNARD



Un moment de bravoure, puis un retour à la réalité. C’est ainsi que l’on peut résumer le match de ces 16es de finale de la Coupe qui opposait le petit West (1re ligue) au ténor de LNA Kriens-Lucerne. Le score final de 26-39 (13-20) n’est qu’anecdotique. Le spectacle a été plaisant. Les Vaudois se sont parfois sublimés à l’image de Théault Guénolé, auteur de 8 buts dans les vingt premières minutes. De quoi régaler les 400 spectateurs de Marcolet. «J’avoue qu’à la 20e minute je commençais à ne plus avoir de jambes, rigole le buteur de West-Yverdon-Crissier. C’était sympa, mais j’étais cuit. Tout le monde a pu jouer, tout le monde a pu marquer son but. On ne va pas se le cacher, Kriens a évolué à 70%, mais cet adversaire a joué le jeu. Au final, un écart de -13 contre une grosse LNA, c’est honorable.»