CONCOURS | 20 x 2 billets à gagner – West Side Story 24 heures vous offre 20 x 2 billets pour l’avant-première de West Side Story, le mardi 21 février 2023 à 20h au Théâtre de Beaulieu.

West Side Story DR

Après 31 ans d’attente, la mythique comédie musicale West Side Story posera à nouveau ses valises en Suisse romande.

Le chef d’œuvre de Leonard Bernstein, Stephen Sondheim et Arthur Laurents, chorégraphié par Jerome Robbins, se déploiera du 21 février au 5 mars 2023 dans l’écrin du Théâtre de Beaulieu, nouvellement rénové.

L’Upper West Side new-yorkais s’apprête à vibrer: des gangs de rue rivaux, des rythmes passionnés, une inimitié fatale et, au milieu de tout cela, le très grand amour qui se bat pour surmonter tous les obstacles. Maria, Somewhere, America – les mélodies immortelles de Leonard Bernstein, les chansons de Stephen Sondheim, le livret de Arthur Laurents et les chorégraphies phénoménales de Jerome Robbins ont fait de West Side Story la référence absolue du genre, propulsant Roméo et Juliette en plein Manhattan, écrivant la légende de Broadway.

Aujourd’hui encore, West Side Story reste la comédie musicale numéro 1, reine incontestée de l’âge d’or de Broadway, dont les incarnations successives – sur les planches ou au cinéma – perpétuent le prodigieux destin. West Side Story est créée en septembre 1957 au Winter Garden de New York, où le spectacle est joué à 732 reprises avant de partir pour une tournée triomphale, et de revenir au Winter Garden pour 253 représentations supplémentaires!

Depuis ce triomphe initial et les 2 Tony Awards remportés par Jerome Robbins (Meilleure chorégraphie) et Oliver Smith (Meilleurs décors), West Side Story ne s’est jamais arrêtée. En 1961, l’adaptation cinématographique signée du même Jerome Robbins et de Robert Wise remporte 10 Oscars! 60 ans plus tard, c’est Steven Spielberg qui signe un remake virtuose, récompensé d’un nouvel Oscar.

Raffinée, pertinente, radicale, moderne et intemporelle à la fois, West Side Story possède des qualités uniques qui voient cette comédie musicale revenir régulièrement en haut de l’affiche depuis 1957. Dans cette nouvelle production, où les chorégraphies légendaires de Jerome Robbins reprennent vie, le metteur en scène new-yorkais Lonny Price réunit une équipe créative internationale pour signer une nouvelle mise en scène de ce chef d’œuvre intemporel. Un nouveau chapitre s’ouvre.

Après son dernier passage en Suisse romande il y a 31 ans, sur la scène du même Théâtre de Beaulieu, le retour de West Side Story est un authentique événement.

Two Gangs. One Love. Le reste appartient à l’histoire.

Informations complémentaires: opus-one.ch

1 / 3 DR

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 8 janvier 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: