Vingtième anniversaire – Wikipédia est devenu l’un des dix sites les plus visités Survivante de l’esprit libertaire des débuts d’internet, l’encyclopédie universelle en ligne est devenue indispensable. Mais les contraintes qui planent sur les géants du web menacent un modèle unique. Ivan Radja

Basé sur des contributions bénévoles, ouvertes à tous, Wikipédia totalise 22 milliards de pages vues par mois. Anadolu Agency via AFP

Une blague soutient qu’il est heureux que Wikipédia marche en pratique, car en théorie, cela ne fonctionne pas. Et, de fait, lorsqu’ils créent le site le 15 janvier 2001, Jimmy Wales, trader, et Larry Sanger, docteur en philosophie, le conçoivent d’abord comme une plateforme chargée de rassembler des informations pour… Nupedia. Cette encyclopédie en ligne devait être rédigée par des professeurs expérimentés, mais elle tourna vite court, faute de contributions suffisantes, et plombée par la lenteur de rédaction.

Un mot hawaïen

En s’appuyant sur l’outil de travail collaboratif «wiki», ils allaient donner corps à l’utopie de l’internet des débuts, libertaire et participatif: faire de la Toile le creuset d’un savoir universellement partagé. Wiki, de l’hawaïen «wikiwiki», qui signifie «vite-vite», permet à tout un chacun de produire du contenu, compilé dans une base de données, et modifiable en tout temps et par n’importe qui.