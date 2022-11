Carnet noir – Wilko Johnson tire la prise Guitariste légendaire du groupe Dr Feelgood, le musicien britannique est décédé à l’âge de 75 ans. Philippe Muri

Wilko Johnson, guitariste accompli et comédien. AP

Chanteur, compositeur et musicien, guitariste légendaire du groupe Dr Feelgood, Wilko Johnson est décédé lundi dernier, à l’âge de 75 ans, des suites d’un cancer du pancréas diagnostiqué en 2013. Né John Peter Wilkinson, il était une figure de proue du mouvement punk dans les années 70. Les fans ont encore en tête ses riffs au sein de Dr Feelgood, de 1971 à 1977. Ah, ça oui, ça dépotait sévère en ce temps-là, ma bonne dame!

Après avoir quitté la fameuse formation de punk rock en 1977, l’ami Wilko rejoint Ian Dury and the Blockheads de 1980 à 1982, avant de créer le Wilko Johnson Band. Mais l’homme avait plus d’une corde à sa gratte. En 2011, il fait ses débuts à la télévision dans la série «Game of Thrones».

Qui l’eût cru? Il excelle dans l’interprétation d’Illyn Payne, le bourreau impitoyable et muet de la maison Lannister. C’est lui qui tue le personnage de Ned Stark, à la fin de la première saison. Aussi sanglant qu’un bon riff du Dr Feelgood.



