Carnet noir – William Friedkin, réalisateur de «L’Exorciste», est décédé Le réalisateur américain, également connu pour French Connection, s’est éteint ce lundi à l’âge de 87 ans.

Véritable maître du suspense, William Friedkin a eu une influence considérable sur les années 70, les films d’horreur et plus largement sur le cinéma jusqu’à nos jours. KEYSTONE

Le réalisateur de légende nous a quittés à l’âge de 87 ans. C’est sa femme, la productrice Sherry Lansing qui a annoncé la triste nouvelle au média américain The Hollywood Reporter. Père de deux fils, William Friedkin a été marié à trois autres reprises

Deux fois oscarisé pour French Connection (meilleur film et meilleur réalisateur), il était considéré par beaucoup comme un pilier du cinéma des années 1970. Véritable maître du suspense, William Friedkin a eu une influence considérable sur cette décennie, sur les films d’horreur et plus largement sur le cinéma jusqu’à nos jours.

Affublé de ses éternelles lunettes aviateur, et toujours sans cravate, il a reçu en 2013, un Lion d’or spécial pour l’ensemble de sa carrière à la 70e Mostra de Venise.

AFP/Iñaki Dünner

