C’est une anecdote hôtelière que je ne me lasse pas de raconter. Ça se passe il y a quelques années. J’organise pour un petit groupe d’amis une virée au Piémont, dans la région du Barolo et de la truffe blanche. Le soir avant notre départ, une petite catastrophe nous oblige à renoncer au voyage. Je prends mon téléphone et mon courage à deux mains pour annuler toutes les réservations : trois fois quatre chambres d’hôtel et trois tables pour cinq.

Stupéfaction : personne, au bout du fil, ne me demande le moindre dédommagement. Ni même ne me fait part de sa mauvaise humeur. Le cas le plus impressionnant est celui du B&B qui devait nous accueillir le premier soir à Bra: une charmante demeure familiale, dont nous avions réservé la totalité des chambres, en pleine saison de la truffe…je ne suis pas prête d’oublier le flegme héroïque et l’amabilité sans faille du patron au bout du fil.

Je repense à lui en découvrant, via « La Liberté » (26.5), le ras-le-bol des restaurateurs suisses face au phénomène du « no-show ». Entendez : les réservations non honorées. De sévères mesures disciplinaires sont envisagées: payement d’acomptes, relevé d’empreintes bancaires, frais d’annullation… fini de rigoler sur la scène de l’accueil.

Le fait est qu’un nombre croissant de clients posent des lapins aux bistrotiers sans même se donner la peine de décommander. Que dire ? C’est minable, irrespectueux, ça gâche gravement l’ambiance. Et j’entends d’ici le rire amer des patrons qui me lisent: cette histoire de voyage manqué, c’est quoi ? L’apologie du martyre hôtelier ? Si votre Piémontais aspire à la canonisation, libre à lui. Nous, on a une famille à nourrir…

Maso, mon héros? Considérons la suite de l’histoire. Depuis ce voyage manqué, je lui ai fait une pub d’enfer, à ce patron, en racontant mon aventure aux amis et connaissances avec toute l’ardeur dont je suis capable. A vue de nez, le charmant B&B de Bra me doit plusieurs dizaines de réservations. Ça s’appelle le bouche-à-oreille : à ma connaissance, toute stratégie publicitaire confondue, on n’a encore rien inventé de mieux pour booster un chiffre d’affaires.

D’un autre côté, quels chiffres a-t-on ? Je prends le plus haut pourcentage de « no-show » cité dans l’article susmentionné : 1,8%. Et je pose la question : les glaçantes mesures envisagées auront certes pour effet de réduire ce taux de réservations non honorées, mais combien de clients potentiels vont-elles, en amont, dissuader de réserver ? Bonté d’âme mise à part: il me semble que l’un dans l’autre, les professionnels de l’accueil ont tout intérêt à rester accueillants.

