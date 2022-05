Football – Winterthour retrouve la Super League 37 ans après Vainqueurs à Kriens samedi lors de la dernière journée de Challenge League (5-0), les Zurichois ont profité du faux pas d’Aarau (1-2 contre Vaduz), qui ne sera même pas barragiste.

Les joueurs de Winterthour peuvent jubiler! keystone-sda.ch

Avant cette dernière journée de Challenge League, le FC Winterthur n’était pas maître de son destin. Comptant trois points de retard sur le leader, le FC Aarau, les hommes d’Alex Frei devaient gagner sur la pelouse de Kriens et espérer une défaite des Argoviens contre le FC Vaduz.

Et alors que du côté du Brügglifeld, plein à craquer, tout était prêt pour vivre une soirée historique, l’équipe du charismatique Stephan Keller a craqué contre Vaduz (1-2). Dans le même temps, «Winti» s’en est donné à coeur joie sur la pelouse de Kriens, en étrillant le dernier de Challenge League (0-5). Résultat, Winterthur retrouve l’élite du football suisse 37 ans après!

S’il y a bien une chose qui a caractérisé le parcours des Lions cette saison, c’est leur régularité. Ces derniers ont trusté les deux premières places du classement durant la majorité de la durée du championnat. Pourtant, les Zurichois sont passés par une petite crise à la fin de l’automne. Une série de cinq matches sans victoire a même fini par coûter sa place sur le banc à l’entraîneur allemand Ralf Loose, remplacé par Alex Frei (que certaines rumeurs envoient déjà du côté du FC Bâle).

En plus de l’ex-international suisse, l’autre grand artisan du titre se nomme Roman Buess. Celui qui avait été récompensé du titre de meilleur joueur de Challenge League il y a un an a encore brillé lors de cette édition du championnat, en inscrivant pas moins de 16 buts. Le titre de deuxième division acquis, Winterthur va retrouver la première division du football suisse pour la première fois depuis 1985!

Aarau défait, c’est Schaffhouse, vainqueur sur la pelouse du SLO (2-1), qui accroche la place de barragiste. Les hommes de Martin Andermatt joueront leur montée en Super League les 26 et 29 mai. Sion, GC et surtout Lucerne sont les adversaires potentiels des «jaune et noir».

Les résultats des Romands samedi Afficher plus NE Xamax - Wil 5-2 (2-0). SLO - Schaffhouse 1-2 (1-0). Thoune - Yverdon 2-1 (2-0).

