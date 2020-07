Les parents de champions 1/5 – Wolfram Wawrinka: «Nous avons dû faire des emprunts bancaires» Derrière chaque grand sportif se cachent des parents investis. Des athlètes et leurs proches racontent les coulisses de ce soutien inconditionnel. Pierre-Alain Schlosser

Ce document transmis par la famille Wawrinka est un des plus grands moments que les parents de Stan ont vécu. La victoire lors de l’Open d’Australie, en 2014. DR

S’il y a des parents qui savent où peut mener un soutien inconditionnel, ce sont ceux de Stan Wawrinka. Isabelle et Wolfram Wawrinka ont connu des montagnes russes émotionnelles. Avec pour commencer un investissement financier important. «C’est clairement très cher, explique le père. Ça signifie des aides de la famille, des emprunts bancaires. Au début, nous n’avons eu aucun soutien, ni de la fédération ni des sponsors. Les factures ont commencé à devenir importantes quand Stan avait 14 ans et Jonathan 16 (ndlr: les Wawrinka ont quatre enfants; il y a aussi Naëlla et Djanaée). C’est à ce moment que tout est devenu plus intensif, au niveau des tournois et des voyages.»