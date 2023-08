World Tour de basket 3x3 – Lausanne est prêt à mettre le feu à Ouchy La place de la Navigation accueille vendredi et samedi la 7e étape du World Tour de basket à trois. Un show où sport, sons et lumières font bon ménage, avec en prime une équipe lausannoise, finaliste en 2022. Pierre-Alain Schlosser

Gilles Martin et le Lausanne-Sport veulent profiter de l’ambiance électrique d’Ouchy pour créer de nouvelles surprises. FIBA 3x3

Il y aura des dunks, de la musique, des lumières et un speaker enflammé: attention, le 3x3 est de retour à Lausanne. Vendredi et samedi, quatorze équipes tenteront de se qualifier pour la finale du World Tour en décembre à Jeddah (Arabie saoudite) et pour les JO en juillet 2024.



Cette 7e étape du World Tour aura une nouvelle fois une connotation vaudoise, puisque le Lausanne-Sport a obtenu une invitation. Marco Lehmann, Gilles Martin, Carlos Martinez et Westher Molteni avaient enflammé la place de la Navigation, en battant les No 1 serbes de Ub dès la phase de poules. Dans l’euphorie, les Vaudois avaient atteint la finale, après avoir battu Anvers et Amsterdam.



«Lorsque nous jouons à domicile, nous avons une motivation supplémentaire, confirme Gilles Martin. Nous ne subissons pas les désagréments du voyage, ni le jet-lag, qui pourraient nous fatiguer. Devant notre public, nous voulons toujours tout donner. Ce n’est pas pareil que de jouer à Edmonton devant 500 inconnus.»

Parvenir à se transcender à l’instant T est la marque de fabrique du Lausanne-Sport. «Je pense que le déclic est uniquement mental, analyse le stratège de l’équipe. Il y a un côté où on se dit qu’on n’a pas le droit de perdre. Nos sponsors, notre famille et nos amis sont là. L’enjeu est pour nous assez énorme. L’objectif, chaque année, est de passer les poules du vendredi pour revenir en 2e journée. En 2022, notre victoire en poules contre les Serbes d’Ub nous avait mis en condition pour la suite de l’événement. Nous voulions remporter chaque match.»

La scène et les gradins du tournoi lausannois ont repris leurs quartiers à la place de la Navigation. FIBA 3x3

Un esprit de guerriers qui plaît au public. Ce dernier s’identifie aux trois mousquetaires lausannois. «On ressent l’énergie depuis le terrain. Il y a une atmosphère spéciale à Lausanne qui nous aide à performer», poursuit Gilles Martin.

Objectif Paris

L’objectif du team lausannoise sera de marquer un maximum de points pour permettre à la Suisse d’envoyer une sélection aux JO de Paris. Le règlement a évolué depuis ceux de Tokyo. Avant, les 100 meilleurs joueurs d’un pays comptabilisaient des points. Ce qui prétéritait de petites nations comme la Suisse. Aujourd’hui, on ne prend en compte que les points des 25 meilleurs basketteurs.

«Nous remplissons gentiment cette mission, reprend le joueur lausannois. Nous avons encore énormément de tournois à disputer jusqu’à la fin de la saison. Mais si le décompte des points se faisait aujourd’hui, la Suisse serait qualifiée pour deux tournois préolympiques sur trois, ce qui serait génial.»

En cas de qualification pour Paris, Le Lausanne-Sport revendiquerait deux à trois places sur quatre, en fonction de son implication dans l’évolution du 3x3 en Suisse, depuis sept ans.

