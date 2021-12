L’homme pilote Young Boys – «Wuschu», l’architecte de Young Boys Christoph Spycher est le directeur sportif du quadruple champion de Suisse. Portrait d’un Bernois de 43 ans ambitieux mais pas pressé. Valentin Schnorhk

Christoph Spycher œuvre en coulisse, mais il n’est jamais absent des tribunes lorsque Young Boys joue. imago images/Pius Koller

Ils l’appellent tous «Wuschu». Et ça ne veut pas dire grand-chose. Héritage de la cour de récré. «Ça vient de Wuschelkopf, qui désigne des cheveux ébouriffés. Pourtant, je n’ai jamais eu de coupe spectaculaire. Un copain m’avait donné ce surnom. Ça ne devait rester que chez moi et ça m’a suivi. Mais je ne me présente jamais ainsi.» Non, lui, c’est Christoph Spycher.

C’est sous son identité réelle qu’il s’est fait un nom. Spycher, 43 ans, est le directeur sportif de Young Boys, et un des hommes les plus respectés du football suisse. Parce qu’il est l’architecte de la demi-décennie glorieuse du club de la capitale, qui terminera sa deuxième expérience en Ligue des champions contre Manchester United mercredi.