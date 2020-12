Football – Xamax gagne enfin, Stade-Lausanne-Ouchy confirme Les Neuchâtelois se sont imposés contre Winterhour 2-0. Les Vaudois, eux, ont battu Wil à domicile mardi (1-0) et remontent à la deuxième place du classement.

Juan Manuel Parapar (milieu, avec les gants) est félicité par ses coéquipiers après le 1-0. Keystone

Si les travées de la Maladière sont toujours désespérément vides, les joueurs de Neuchâtel Xamax avaient deux raisons de sentir une motivation supplémentaire les porter en levant les yeux mardi soir.

Au bas de la position habituelle du kop des lieux, une banderole «Le 12e homme n’est pas loin». Et au milieu de la tribune principale, la présence de leur nouvel entraîneur, Andrea Binotto. En attendant que le Vaudois prenne les commandes, c’est toujours Martin Rueda qui dirigeait les Rouge et Noir.

Pas de «décima»

Si l’ancien coach du Lausanne-Sport n’était pas parvenu à tirer Xamax de sa spirale négative lors de ses deux premiers essais, il lui restait une ultime cartouche mardi soir avec la venue de Winterthour. En cas de défaite, par contre, ce serait la «décima»: la dixième défaite de rang, la première de la série étant intervenue le 24 octobre à Aarau.Outre les joies de ramener un point, ce que Neuchâtel n’avait plus connu depuis un moment, c’était de mener au score.

La malédiction aurait pu être rompue à la 21e minute à la suite d’une très jolie combinaison Basha-Ouattara-Mafouta, mais le Centrafricain butait sur Dario Marzino. Alors c’est Juan Manuel Parapar qui a pris ses responsabilités.On en attend un peu plus de l’ailier espagnol depuis qu’il porte la tunique rouge et noire, mais ce coup de tête croisé vaut tellement d’autres exploits. Le service? À nouveau l'œuvre d’Adam Ouattara, très en vue en première mi-temps.

Et donc, cette conclusion à dix mètres de Parapar, imparable. On vivait la 41e, Xamax a pu rentrer aux vestiaires avec cet avantage et, enfin, respirer un coup. Xamax n’avait préalablement pas passé une période de tout repos, mais s’était suffisamment bien défendu pour que Winterthour reste très modérément dangereux. Le scénario a longtemps été le même en seconde mi-temps. Une menace zurichoise toujours présente, mais finalement assez peu palpable. Il y aurait pu avoir de la place en contre pour les Neuchâtelois, mais ceux-ci avaient une mission bien plus importante à mener à bien: garder leur cage inviolée et partir en vacances l’esprit un peu plus léger.

L’inévitable Nuzzolo

Mais c’est vrai, pour que la soirée soit vraiment parfaite, il aurait encore fallu un but de Raphaël Nuzzolo. Le buteur maison traverse une passe compliquée, sans doute l’une des moins évidentes de sa carrière. Cela s’est parfois ressenti dans son attitude sur le terrain ces deux derniers mois. Est alors arrivée la 78e minute.Une merveille d’ouverture de Migjen Basha et voilà le numéro 14 dans la même position que quatre jours plus tôt contre Stade-Lausanne: seul face au gardien avec le retour de deux adversaires dans son dos.

À la Pontaise, «Nuzz» avait manqué de lucidité au moment de conclure et son équipe en avait payé le prix en s’inclinant. Cette fois, il a tout exécuté parfaitement. 2-0. La victoire ne pouvait plus échapper à NE Xamax!Le visage de Martin Rueda s’est décrispée, depuis son siège, Jean-François Collet y est allé de son compliment et c’est tout Xamax qui a retrouvé le sourire. Le champagne des Fêtes aura un goût nettement plus doux.

Stade-Lausanne-Ouchy sur sa lancée

Qui d’autre que Yanis Lahiouel? Le Français, déjà buteur providentiel pour le SLO face à Xamax vendredi dernier (1-0), a encore offert la victoire aux Lausannois contre Wil (1-0). L’attaquant de 25 ans profite de ce huitième goal de la saison pour revenir à hauteur du Schaffhousois Rodrigo Pollero en tête du classement des buteurs de Challenge League. Très en jambe, Lahiouel aurait pu inscrire un doublé à la Pontaise mais il a raté le but vide dans les arrêts de jeu.

L'attaquant du SLO Yanis Lahiouel a inscrit son 8e goal de la saison. Il est co-meilleur buteur de Challenge League à la trêve. Keystone

Cette victoire étriquée permet au Stade-Lausanne-Ouchy de passer les Fêtes dans la peau du dauphin de GC. C’est l’équipe qui a concédé le moins de défaites (2 en 15 matches). Seuls les clubs zurichois (GC et Winterthour) sont parvenus à battre les hommes de Meho Kodro, arrivé durant l’été. Les Vaudois sont la bonne surprise de cette première partie de saison. Ils ne comptent que deux points de retard sur les Sauterelles en tête du classement.

