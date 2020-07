Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Football – Xamax-Sion repoussé à jeudi! Le derby programmé ce mercredi à 18h15 est renvoyé de 24 heures en attendant les résultats de l’enquête menée par le médecin cantonal neuchâtelois. DÉVELOPPEMENT SUIT

Patrick Luan (à g.) à la lutte avec Arbenit Xhemajli le 15 février dernier à Tourbillon. KEYSTONE

La Swiss Football League vient d’annoncer que le match entre NE Xamax et le FC Sion, diablement important dans la lutte contre la relégation et prévu ce mercredi à 18h15, est repoussé de 24 heures. «Nous attendons les résultats de l’enquête menée par le médecin cantonal neuchâtelois», nous a informé le porte-parole de la SFL, Philippe Guggisberg.

La décision de la tenue ou non du match appartient au médecin cantonal neuchâtelois. «Une enquête d’entourage est en cours, nous avait dit le service de la santé publique en milieu de matinée mercredi. Les résultats seront communiqués aux intéressés et au club de Xamax, mais on ne sait pas encore quand nous les obtiendrons exactement.» Plus tôt dans la journée, le médecin Claude-François Robert avait expliqué sur les ondes de la Matinale que son service allait «faire comme dans les autres cas. Il s’agit de déterminer si la personne positive a eu des symptômes récemment, ou s'il s’agit d’un «vieux Covid», à savoir un individu qui a été exposé lors du pic de l'épidémie mais qui ne serait plus contagieux.»

Sion averti après le repas

Les joueurs des deux équipes n’ont été avertis qu’après le repas de midi que la partie de cet après-midi était repoussée. Une attente qui a exaspéré le Sédunois Pajtim Kasami sur Twitter.

Le FC Sion a prévu de rester à Neuchâtel jusqu’à demain, en espérant pouvoir jouer contre NE Xamax à 18h15 ce jeudi.